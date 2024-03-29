Hava Yollarında 63 yıllık uygulamaya son verildi

Kaynak: Haber Merkezi
Hava Yollarında 63 yıllık uygulamaya son verildi
Yıllarca uygulandı, zamanından önce sahiplerine ulaştırldı. Tam 63 yıldır uygulanıyordu ama artık bu hizmet artık hav yoluyla yapılmayacak. Son nokta konuldu.

Alman Posta İdaresi Deutsche Post'tan 63 yıllık hizmete son verdi. Mektuplar artık hava yoluyla taşınmayacak.

Deutsche Post artık yurt içinde mektupları sahiplerine ulaştırmak için uçak seferlerinden yararlanmayacak. Almanya içinde yerlerine ulaştırılması gereken mektuplar için başkent Berlin'den Stuttgart'a son uçak seferi düzenlendi. Almanya'da son seferini gerçekleştiren Eurowings ve TUI Fly hava yolu şirketlerine ait altı uçak sadece mektup taşıma hizmeti veriyordu. O uçaklara yüklenen 1,5 milyon mektubun ağırlığı 53 tonu buluyordu.

Bu da Deutsche Post'un ülke yerine ulaştırdığı mektup sayısının yüze 3'üne denk geliyordu. genelinde taşıdığı günlük mektup sayısının yüzde 3'üne tekabül ediyor. Posta halen Almanya'da günlük hayatın çok önemli bir parçası. Özellikle de bürokratik işleyişte ciddi rol oynuyor. Ancak maliyetleri kısmak ve karbon ayak izini azaltmak için uçakla mektup taşıma uygulamasına son veren Deutsche Post, posta hizmetinin hava yolu yerine kara yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda mektup başına karbondioksit emisyonunun yüzde 80 oranında düşeceğini öngörüyor.

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