Hava yolu devi iflas etti. Bin çalışan işsiz kalacak

Kaynak: Haber Merkezi
Hava yolu devi iflas etti. Bin çalışan işsiz kalacak
50 yıldır hava yolu hizmeti veren Air Malta için kapatılma kararı verildi. Bu kararla birlikte yaklaşık 1000 çalışan işsiz kalacağı öğrenildi.

Malta’nın hava yolu taşıyıcısı Air Malta 1974 yılından bu yana hizmetini sürdürüyor. Malta'nın ulusal havayolu şirketi olarak faaliyet gösteren Air Malta’nın filosunda Filosunda 14 uçak bulunuyor.

Air Malta 50 yıllık hizmetinin ardından kapanıyor. Dev hava yolu şirketi mali krizlerine çözüm bulamadı. Avrupa Birliği’nden talep ettiği mali destek talebinin reddedilmesi üzerine artık şirket kapanma kararı aldı.

Hava yolu şirketinin son uçuş tarihi ise 31 Mart 2024 olarak duyuruldu. Şirketin kapanmasının ardından yaklaşık 1.000 çalışanın işsiz kalacağı da ileri sürüldü.

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YENİ ŞİRKET DOĞACAK

Air Malta Genel Müdürü David Curmi bir açıklama yaparak Avrupa Komisyonu ile zorlu ve karmaşık görüşmelerin yaşandığını söyledi.

Şirketin yerine yeni bir şirketin geçeceği de konuşuluyor. Air Malta'nın mevcut bilet rezervasyonları iptal edilirken, yerine yeni hava yolu şirketi KM Malta Airlines'ın hizmete gireceği öne sürüldü. KM Malta Airlines’ın Avrupa'da 17 havaalanına hizmet vereceği ileri sürüldü.

Öte yandan Air Malta Kuzey Afrika ve Avrupa'da 37 uçuş noktasına seferler düzenliyor. Şirketin merkez ofisi Luqa'daki Malta Uluslararası Havalimanı'nın binasında bulunuyor.

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