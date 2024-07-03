Hava yolu trafiğinde dikkat çeken artış

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Mayıs ayına ait küresel yolcu talebi verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, uluslararası hava taşımacılığına olan talep Mayıs ayında belirgin bir artış gösterdi.

Ücretli yolcu kilometresi (RPK) cinsinden ölçülen toplam talep, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 arttı. Mevcut koltuk kilometresi (ASK) cinsinden ölçülen toplam kapasite ise aynı dönemde yüzde 8,5 yükseldi. Doluluk oranı ise 1,7 puan artarak yüzde 83,4'e ulaştı ve bu oran, Mayıs ayı için rekor seviye olarak kaydedildi.

Uluslararası talep Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 14,6 artarken, yurt içi talep yüzde 4,7 oranında yükseldi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, verilerle ilgili değerlendirmesinde, hava yolu seyahatine olan güçlü talebin devam ettiğini vurguladı. Walsh, Mayıs ayında bilet satışlarının yaklaşık yüzde 6 artmasıyla birlikte büyüme trendinin azalma belirtisi göstermediğini belirtti.