Havaalanları ve sınır kapılarının güvenliğinde yeni esaslar

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla oluşturulan Merkez Güvenlik Kurulu, yılda iki defa toplantı yapacak. Kurul, iki ayda bir veya gerekli hallerde toplanıyordu.

Kurulun ve hava meydanlarında oluşturulan Güvenlik Komisyonunun sekretaryası Göç İdaresi Başkanlığınca yürütülecek.

Denizcilik konularının da Kurul gündemine gelecek olması nedeniyle Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) referansları yönetmelik kapsamına alındı.

Düzenlemeyle, sivil havacılık başta olmak üzere, tüm ulaşım modlarına yönelik genel güvenlik stratejisinin belirlenmesi, koordinasyonun sağlanması ve uygulanmasının takip edilmesi için oluşturulan yapının güçlendirilmesi ve gelişen ihtiyaçlara göre güncellenmesi sağlandı.