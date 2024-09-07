Havaalanlarında bu tuzağa dikkat. Kendilerini THY personeli gibi gösteriyorlar

Kılıktan kılığa giren dolandırıcılar şimdi THY personeli kılığına büründü. Vatandaşların seyahat dönüşü yaptıkları duty free alıverişini fırsat bilen dolandırıcılar havaalanlarında tezgah açtı.

HavaSosyalMedya'nın haberine göre, bir dolandırıcı Türk Hava Yolları'nın logo ve kimliğini taklit ederek kendisini yolculara "Free Kargo alanında Satış Müdürü" olarak tanıttı. Yolcuları Duty free mağazalarına göre daha ucuz fiyata ürün sattığını iddia ederek kandıran adam, paketlerin temiz ve iyi olmasıyla da güven kazandı.

Airpods kulaklıktan Sauvage parfüme kadar birçok ürünü Duty free'nin altında bir fiyata pazarladığını iddia eden dolandırıcı, vatandaşlara sahte ürün sattı. Şahsın bulunması için sahte kimliği yetkili mercilere iletilirken, dolandırıcılara karşı da “Duty free’den çok uyguna ürünüm satıyorum' diyenleri dikkate almayın" uyarısı yapıldı.