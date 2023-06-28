Havacılık devi iflasın eşiğinde. Kimse tahmin etmiyordu

Yeniakit'in Bloomberg'e dayandırdığı habere göre, koronavirüs pandemisi ile başlayan süreç devamında Ukrayna-Rusya savaşı ile devam etti. Tedarik sıkıntılarının baş gösterdiği süreçte binlerce şirket iflas etmek durumunda kaldı.

Son iflas haberi ise havacılık devinden geldi. ABD'li Western Global Airlines, kargo talebini karşılayamaz noktaya geldiğinden iflas etmeyi düşünüyor.

İsimsiz kaynaklara atıfta bulunan Bloomberg, alacaklılarla havayolunun finansman ihtiyaçları hakkında yeniden görüşmelerin sürdüğünü ve nihai bir karar verilmemiş olsa da, gönüllü olarak iflas başvurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bu durumda binlerce işçi işsiz kalacak.

Genel merkezi Florida'da bulunan Part 121 sertifikalı Western Global, dünya çapındaki müşterilerine ACMI hizmetleri de dahil olmak üzere sözleşmeli hava kargo taşımacılığı hizmetleri sağlıyor.

Taşıyıcı, müşterilerinin e-ticaret, STK, hükümet, lojistik, ekspres kargo ve nakliye taşımacılığı sektörlerinde faaliyet gösterdiğini söylüyor.