Havacılıkta yeni kurallar geliyor! Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor…

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yeni "dijital seyahat belgesi" uygulamasıyla birlikte havaalanları için belirlenen kuralları değiştirmeye hazırlanıyor. Times'a göre yapılacak değişiklikler üç yıl içinde uygulamaya geçecek.

Uçağa binmeden hemen önce 'check-in' yapılması gerekiyor. Yolcular, online veyahut havaalanında yapılabilen bu işlemden sonra üzerinde barkod olan bir biniş kartı alıyor ve uçağa binene kadar çeşitli noktalarda bu kartı basıyor.

CHECK-İN UYGULAMASI DA BU ŞEKİLDE TARİH OLACAK

Yolcuları zor duruma düşüren bu kural değişecek. Yeni kurallarla birlikte yolcular, uçuş biletini aldıkları anda telefonlarına bir seyahat belgesi gelecek. Uçuş rezervasyonunda değişiklik olması durumunda bu belge otomatik olarak yenilenecek. Yolcular ayrıca pasaportlarını telefonlarına yükleme fırsatı bulacak ve havaalanındaki noktalardan yüz tanıma sistemleriyle geçebilecek. Havayolu şirketlerinin kimin uçağa bineceğini bilmesini sağlayan check-in uygulaması da bu şekilde tarih olacak.

"SON 50 YILIN EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞİ"

Seyahat teknolojileri şirketi Amadeus'un üst düzey yöneticisi Valerie Viale, Times'a yaptığı açıklamada yapılacak değişiklikleri 'son 50 yılın en büyüğü' olarak tanımlaması dikkat çekti. Viale, "Büyük çaptaki son değişiklik 2000'lerin başında elektronik biletleme sisteminin adapte edilmesiydi. Sektör modern sistemlere geçme zamanının geldiğine karar verdi” ifadelerini kullandı.