Havada çarpışan iki uçakta biri düştü iki kişi öldü

Kenya başkenti Nairobi'de iki uçak havada çarpıştı. İçinde 39 yolcu bulunan uçağın pilosu havalimanına inmeyi başardı. Diğer uçak ise düştü.

Kenya merkezli Safarilink Aviation'a ait De Havilland Canada Dash 8 tipi uçak ile Cessna 172 tipi uçak havada çarpıştı.



Aktarılan bilgiye göre; Nairobi'de havada yaşanan çarpışma sonrası 39 yolculu De Havilland Canada Dash 8 inişini yaparken uçakta kimsenin zarar görmediği açıklandı. Ancak Cessna'daki 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.