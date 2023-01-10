Uçuş sırasında uçağın kapısı açılınca ölümün nefesini enselerinde hissettiler

Rusya’da içerisinde 25 kişinin bulunduğu Antonov An-26 tipi uçağın uçuş sırasında kargo kapısı açıldı.

Rusya’da uçuş sırasında içerisinde 6’sı mürettebat olmak üzere 25 kişinin bulunduğu uçağın arka bölümünde yer alan kargo ve bagaj yüklemek için kullanılan kapısı açıldı.

Antonov An-26 tipi uçağın, Yakutsk kentinden Magan kentine gittiği aktarılırken, uçağın Magan’a acil iniş yaptığı açıklandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Uçakta kapının açılması ile yaşanan panik anları ise yolcular tarafından anbean kayıt altına alındı. (İHA)