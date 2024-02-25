Havada gelen ölüm. Bungee jumping yaparken kalp krizi geçirdi

Kaynak: TheSun
Havada gelen ölüm. Bungee jumping yaparken kalp krizi geçirdi
Şili’de bungee jumping yapan 23 yaşındaki bir genç havada geçirdiği kalk krizi sonucu hayatını kaybetti.

The Sun’da yer alan habere göre, Şili’de bungee jumping yapmak için bir kanyona giden 23 yaşındaki gencin vadiden atlarken kalp krizi geçirdiği bildirildi. Gencin, hayata döndürme çabalarına rağmen öldüğü açıklandı.

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Cansız bedeninin vinçten sarktığı bir video görüntüsü sosyal medyada hızla yayılırken, cesedi ipten kurtarmak için San José de Maipo'dan itfaiye ekipleri bölgeye gönderilirken komiser yardımcısı Yahanara Silva, ailesinin gencin herhangi bir hastalık geçmişinin bulunmadığı yönündeki açıklamalarına dikkat çekti.

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