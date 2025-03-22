Havada panik! Yangını söndürmek için su şişelerini kullandılar

Kaynak: DHA
Havada panik! Yangını söndürmek için su şişelerini kullandılar

Çin’in Hangzhou şehrinden Hong Kong'a giden uçakta çıkan yangın acil inişe neden oldu. Hong Kong televizyonunun paylaştığı görüntülerde, yolcular ve kabin görevlilerinin yangını söndürmek için su şişeleri kullandıkları görüldü.

Çin'in Hangzhou şehrinden Hong Kong'a giden Hong Kong Airlines'a ait "HX115" sefer sayılı uçak, geçen perşembe günü kabindeki yangın nedeniyle Fuzhou'ya acil iniş yaptı. Yangın mürettebatın hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Hong Kong Airlines "HX115" uçağı, Hangzhou'dan Hong Kong'a yapılan uçuşu sırasında, kabin üst rafında çıkan yangın nedeniyle Fuzhou Changle Uluslararası Havalimanı'na (FOC) güvenli şekilde yönlendirildi ve iniş yaptı. Yangın başarıyla söndürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Hong Kong televizyonunun paylaştığı görüntülerde, yolcular ve kabin görevlilerinin yangını söndürmek için su şişeleri kullandıkları görüldü.

Hava yolu yetkilileri, uçaktaki 168 kişinin herhangi bir sorun yaşamadığını belirtirken, hazırlanan ön raporda, yangının yolculardan birinin çantasındaki taşınabilir şarj aletinden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Son Haberler
Kastamonu'da kar esareti... 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da kar esareti... 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular
Kurtlara tek başına meydan okudu
Kurtlara tek başına meydan okudu
Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme
Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme
IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!
IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!