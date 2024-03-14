Havada tehlikeli yakınlaşma. Çin ve Japon uçakları karşı karşıya geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Havada tehlikeli yakınlaşma. Çin ve Japon uçakları karşı karşıya geldi
Japonya'ya ait savaş uçaklarının, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sular üzerinde, Çin'e ait 3 uçağa karşı önleme uçuşu yaptığı açıklandı.

Japonlardan Çin uçaklarına önleme uçuşu...Japon basınında yer alan haberlere göre, Çin'e ait iki bombardıman uçağı ve bir gözetleme uçağına karşı Japon savaş uçakları havalandı. Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) yayımladığı haritaya göre, Çin'e ait nükleer kapasiteli H6 ve Y9 tip uçakların ihtilaflı sular üzerindeki seyir yaptı.

Miyako Boğazı ile Okinawa arasında seyreden ve Batı Pasifik'e doğru uçuş gerçekleştiren Çin'e ait 3 uçağa karşı Japonya'ya ait savaş uçakları havalandı. Çin uçaklarına önleme uçuşu yapıldı.

SDF'nin açıklamasında, "Y-9 istihbarat uçağı ve H-6 bombardıman uçakları Pasifik Okyanusu üzerindeyken, Çin'e ait bir insansız hava aracının da bu hava sahasında uçtuğu tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı

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