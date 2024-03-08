Havada uçağın tekerlekleri düştü! Şimdi ne olacak?

ABD'nin San Francisco Havalimanı’ndan kalkış yapan United Airlines'a ait bir uçak, kalkış sırasında lastiklerinden birini kaybetti.

Lastik parçaları, havaalanındaki çalışanların kullandığı otoparkına düşerken, olayda kimse yaralanmadı. Pistin enkazının temizlemek için kısa süreliğine kapatıldığı açıklandı. Olay sonucunda otoparktaki en az bir araba hasar aldı.

HAVA YOLU FİRMASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

United yaptığı açıklamada, "Pilotlarımıza ve uçuş görevlilerimize bu durumu yönetmedeki profesyonelliklerinden dolayı minnettarız. Ayrıca, uçağı indikten hemen sonra römorkörle hareket ettirmek için yerde bekleyen ekiplerimize ve havaalanında müşterilere vardıklarında yardımcı olan ekiplerimize de minnettarız" ifadelerine yer verildi.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNİŞ YAPACAK ŞEKİLDE TASARLANDI"

United, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndaki hasarlı araçların sahipleriyle "ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için" görüşeceğini ifade etti. United'a göre lastik, Boeing 777-200'ün iki ana iniş takımı payandasındaki 12 lastikten biriydi. United, "Uçak, eksik veya hasarlı lastiklerle güvenli bir şekilde iniş yapacak şekilde tasarlandı" dedi.

United, olay sırasında uçakta 235 müşteri, 10 uçuş görevlisi ve 4 pilotun bulunduğunu açıkladı.