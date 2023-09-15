Havadaki uçağa müdahale edildi içinden yüzlerce kilo kokain çıktı

Venezuela'da zorunlu iniş yapan küçük bir uçakta 455 kilogram kokain bulundu. Uçağa FANB Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı'nın talimatlar doğrultusunda havada müdahale protokollerinin yerine getirildiği belirtildi.

Havadaki uçağa müdahale edildi içinden yüzlerce kilo kokain çıktı

AA'nın haberine göre, Falcon eyaletinde zorunlu iniş yapan küçük bir uçakta yapılan aramalarda 455 kilogram kokain bulundu.

İçişleri Bakanı Remigio Ceballos, yaptığı açıklamada, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin (FANB) küçük uçağın gizli bölmesinde 455 kilogram kokain ele geçirdiğini bildirdi.

Pilotların Brezilyalı olduğunu aktaran Ceballos, 2 Brezilya vatandaşının gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Ceballos, FANB Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı'nın talimatlar doğrultusunda havada müdahale protokollerini yerine getirdiğini belirtti.

Küçük uçakların, uyuşturucu sevkiyatında en çok kullanılan yöntemler arasında olduğu biliniyor.

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