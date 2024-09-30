Havadan aşı yağacak. Bakanlık harita paylaşarak uyardı. Sakın dokunmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilecik ve çevresinde illerde (haritada yerler işarelendi) tilki kaynaklı kuduz vakalarını önlemek amacıyla geniş çaplı bir aşı atımı yapılacağını duyurdu. Yenipazar, Gölpazarı, Söğüt ve İnhisar ilçeleri ile kent merkezinin belirli bölgelerinde havadan yem şeklinde atılacak olan kuduz aşısı, tilkilerin hastalığa karşı bağışıklık kazanmasını hedefliyor.

AŞI TİLKİDE NASIL HASTALIĞA KARŞI BAĞIŞIKLIK OLUŞTURACAK?

Bakanlık, vatandaşları aşılı yemlerle doğrudan temastan kaçınmaları konusunda uyardı. Açıklamada, "Aşı, tilkilerde ağız yoluyla kullanılan canlı bir aşıdır. Tilkiler, oldukça uzak mesafelerden bile aşılı yemin kokusunu alabilirler. Tilki yemi yerken dişleri ile aşının içinde bulunduğu kapsülü patlatacak ve aşı ağız boşluğuna yayılacaktır. Aşının buradan tüm vücuda yayılması neticesinde hastalığa karşı bağışıklık oluşacaktır" ifadelerine yer verildi.

SAKIN DOKUNMAYIN!

Vatandaşların, bütünlüğü bozulmamış aşı yemlerini diğer kişilerin göremeyeceği bir yere doğru itmeleri gerektiği belirtildi. Aşı yeminin insan sağlığına zararlı olmadığı ancak dokunulmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, insan kokusunun sinmesinin aşı yeminin tilkiler için çekiciliğini azaltacağı ifade edildi. Atılmış bir aşı kapsülü görülmesi durumunda, kapsüle dokunulmaması gerektiği ve temas eden kişilerin su ve sabunla yıkandıktan sonra sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği bildirildi.

SADECE TİLKİLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Son olarak, aşılı yemlerin kedi ve köpek gibi hayvanları aşılamakta kullanılamayacağı, bu aşının özellikle tilkiler için geliştirildiği belirtildi.