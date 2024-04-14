Havadan ceza yağdı

Ramazan Bayramının tatil dönüşünde trafik denetimleri devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatil dönüşünde trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde ve bağlantı yollarında bulunan birçok kavşakta drone destekli kırmızı ışık denetimleri gerçekleştirildi.

Dron’dan da destek alınarak ile yapılan havadan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Trafik ekipleri, “Kendinizin ve başkalarının hayatlarına dur demek istemiyorsanız kırmızı ışıkta durun” dedi.