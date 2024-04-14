Havadan ceza yağdı

Kaynak: İHA
Havadan ceza yağdı
Erzincan'da trafik ekiplerinin drone destekli denetim yaptı.

Ramazan Bayramının tatil dönüşünde trafik denetimleri devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatil dönüşünde trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde ve bağlantı yollarında bulunan birçok kavşakta drone destekli kırmızı ışık denetimleri gerçekleştirildi.

Dron’dan da destek alınarak ile yapılan havadan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Trafik ekipleri, “Kendinizin ve başkalarının hayatlarına dur demek istemiyorsanız kırmızı ışıkta durun” dedi.

aw182368-01.jpg

Son Haberler
YSK 11 itiraz hakkında son kararını verdi. Olağanüstü itiraz süresi sona erdi Gündem
YSK 11 itiraz hakkında son kararını verdi. Olağanüstü itiraz süresi sona erdi
Fenerbahçe taraftarı kenetlendi. Futbolcuları görünce marşa başladı Spor
Fenerbahçe taraftarı kenetlendi. Futbolcuları görünce marşa başladı
Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı yakaladı Spor
Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı yakaladı
Liverpool evinde hüsrana uğradı. Şampiyonluk yarışında şok kayıp Spor
Liverpool evinde hüsrana uğradı. Şampiyonluk yarışında şok kayıp
Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
Korkutan altın tahmini. İran İsrail gerilimi sonrası tüm hesap değişti Ekonomi
Korkutan altın tahmini. İran İsrail gerilimi sonrası tüm hesap değişti
Kafası klozet kapağına sıkışan köpeği kurtarma operasyonu Video
Kafası klozet kapağına sıkışan köpeği kurtarma operasyonu