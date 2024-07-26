Havai fişek fabrikasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Havai fişek fabrikasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Bulgaristan'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de ağır yalandığı bildirildi.

Havai fişek fabrikasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya yakınlarındaki Elin Pelin’de bulunan havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. Dün yerel saatle 18.30 sıralarında yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, patlama sırasında fabrika sahibinin 22 yaşındaki oğlu ile 60 yaşındaki bir çalışanın fabrikada bulunduğuna inanıldığını belirterek, söz konusu 2 kişiden haber alınamadığını ifade etti.


Bölge sakinleri, patlamaların dün akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar devam ettiğini söyledi. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Bulgar basınında yer alan haberlerde, fabrikaya ait depoda 2 ton TNT eşdeğerinde patlayıcı olduğu ifade edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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