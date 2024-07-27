Havai fişek fabrikasında patlama

Kaynak: İHA
Havai fişek fabrikasında patlama

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın yakınındaki Elin Pelin kasabasında bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Olay, dün yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti. Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, patlama sırasında fabrikanın sahibi olan 22 yaşındaki oğul ile 60 yaşındaki bir çalışanın fabrikada bulunabileceğini belirtti. Ancak, bu iki kişiden henüz haber alınamadığını ifade etti.

Patlamanın ardından bölgedeki sakinler, patlamaların akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar devam ettiğini bildirdi. Güvenlik güçleri, olay yerini güvenlik çemberine aldı.

Bulgar basınında yer alan bilgilere göre, fabrikaya ait depoda yaklaşık 2 ton TNT eşdeğerinde patlayıcı madde bulunuyordu. Patlamanın nedeni henüz netleşmedi.

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