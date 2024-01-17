Havai fişek fabrikasında patlama. Onlarca ölü var

Tayland’ın Suphan Buri eyaletinde, yerel saatle 15.40’ta bir havai fişek fabrikasında büyük bir patlama yaşandı. Patlama sonrasında gökyüzü duman bulutlarıyla kaplandı ve patlamanın etkisi bölgede geniş bir alanda hissedildi.

Fabrikada o sırada 30 kişi bulunuyordu ve yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kişilerden 23’ü hayatını kaybetti, 6’sı yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangına ilk olarak çevredeki işçiler müdahale ederken fabrika kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenememiş olup, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.