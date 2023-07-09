Havai fişek yangına neden oldu

Siirt’te düğün konvoyundan atılan havai fişekler yangına neden oldu.

Havai fişek yangına neden oldu

(İHA) Edinilen bilgiye göre, olay Siirt çevre yolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyu geçişi sırasında bir grup genç tarafından patlatılan havai fişekler yol kenarındaki anızların olduğu tarlaya düştü. Bir anda tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı.

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Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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