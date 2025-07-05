Havalanmadan önce yangın çıktı! Yolcular birbirini ezdi kanadın üstünden atladılar

179 yolcu ve 6 kişilik mürettebatla gerçekleştirilen uçuş sırasında yaşanan türbülans, uçak içinde adeta kabusa dönüştü. Palma Havalimanı’nda sahte yangın alarmı nedeniyle panik çıkan Ryanair uçağında, yolcular acil çıkışları kullanmadan kanattan atladı. Kargaşada 18 kişi yaralandı.

Yaşanan sarsıntı sırasında bazı yolcular emniyet kemerleri bağlı olmadığı için koltuklarından fırlayarak tavana çarptı. Bu sırada uçağın içindeki panellerin zarar gördüğü ve bazı kabin ekibi üyelerinin yaşadığı panik nedeniyle gözyaşlarına boğulduğu ifade edildi.

Yaralanan 9 kişiden 3’ü çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılar arasında başından yaralanan bir kadın, vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralar alan 2 yaşında bir çocuk ve sırt ağrısı şikayeti bulunan 59 yaşındaki bir yolcunun bulunduğu açıklandı.

Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının aniden geliştiği ve pilotun kontrolü sağladıktan sonra acil iniş kararı aldığı belirtildi. Memmingen Havalimanı yetkilileri, türbülans sonrası pistte yapılan teknik değerlendirmelerin ardından güvenlik nedeniyle devam uçuşlarına geçici süreyle izin verilmediğini duyurdu.

Uçağın planladığı varış noktası olan Milano’ya ulaşamayan yolcular için Ryanair tarafından alternatif kara yolu transferi organize edildi. Şirket, yolcuları otobüslerle güvenli şekilde varış noktalarına ulaştırmak için koordinasyon sağladı.

Kabin ekibinin yaşadığı duygusal çöküntü, olayın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Yolcular ise uçuş sırasında yaşanan türbülansın, hayatlarında deneyimledikleri en korkutucu anlardan biri olduğunu dile getirdi. Olay sonrası Almanya ve Avrupa genelindeki havacılık yetkilileri, fırtınaya karşı alınabilecek önlemleri gözden geçirmeye başladı.

Yetkililer, hava koşullarının yolculuk boyunca dikkatle takip edildiğini ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına havayolu şirketlerine gerekli uyarıların yapılacağını ifade etti. Yolcuların uçuş öncesi emniyet kemerlerini takmaları ve bilgilendirme uyarılarını dikkate almaları gerektiği bir kez daha vurgulandı.