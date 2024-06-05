Havalar ısınınca yine ortaya çıktı. Ölüm saçıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, Yozgat genelinde 2024 yılında yaklaşık bin riskli kene temasının tespit edildiğini bildirdi. Ancak, bu temasların tümünün KKKA'ya yol açmasının beklenmediğini belirtti.

KKKA hastalığının yoğun olarak görüldüğü illerden biri olan Yozgat'ta, ilkbahar mevsiminin ardından sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene vakalarında artış gözlemleniyor. Özellikle kırsal kesimlerde bu hastalık, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Uzmanlar, kırsal bölgelerde ve kene vakalarının sık görüldüğü alanlarda yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.

Prof. Dr. Çiğdem Kader, ülke genelinde havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal bölgelerde KKKA hastalığının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, kene ile mücadelenin en etkili yolunun tedbir, erken tanı ve tedavi olduğunu vurguladı.

“ÇIPLAK ELLE KENEYE DOKUNMAYIN”

KKKA hastalığının hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve ölümcül seyreden ciddi bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kader, kenelerin aktif olduğu ilkbahar ve yaz aylarında bu hastalığın sık görülebileceğini söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte kene temaslarının artacağını ve buna paralel olarak KKKA vakalarının da artmasını beklediklerini belirtti.

Yozgat genelinde 2024 yılında yaklaşık bin riskli kene teması tespit edildiğini ancak bu temasların tümünün KKKA'ya yol açmasının beklenmediğini ifade eden Kader, virüsü taşıyan kenelerle temas sonrasında hastalığın geliştiğini söyledi. Kader, "Kene temasının ardından kişilerin keneyi en kısa sürede vücutlarından uzaklaştırmaları çok önemlidir. Bunu yaparken çıplak elle değil, eldiven, bez parçası ya da poşet kullanarak keneyi çıkarmalıdırlar.

Keneyi çıkaramazlarsa bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önemlidir. Ardından 10 gün boyunca kendilerini enfeksiyon belirtileri açısından kontrol etmeliler ve düzenli olarak sağlık kontrolüne gitmelidirler.

Erken teşhis ile bu hastalıktan destek tedavisi ile kurtulmak mümkündür. Ancak geç tanı durumunda hastaların büyük bir kısmını kaybediyoruz. Bu nedenle korunma ve erken teşhis çok önemlidir. Sıcak havaların artmasıyla birlikte kenelerin aktif hale gelmesi, önümüzdeki günlerde riski artırabilir." dedi.