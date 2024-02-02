Havalar soğudu yetkililer uyardı. ‘Su sayaçlarınız donabilir’

Kaynak: İHA
Havalar soğudu yetkililer uyardı. ‘Su sayaçlarınız donabilir’
Erzincan’da havaların özellikle gece saatlerinde aşırı bir şekilde soğuması ile birlikte yetkililer vatandaşlara su sayaçlarını korumaları için öneride bulundu.

Su sayaçlarının donmasına karşın yetkililer tarafından yapılan uyarıda, aşırı soğuk havanın su sayaçlarına zarar verdiği ve bu durumlarda soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı olmayan su sayaçlarının belirli bir süre kullanılmadığında donduğuna vurgu yapıldı.

Açıkta bulunan su sayaçlarının korunması gerektiği belirtilerek donan su sayaçları ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi de yapılan önemli uyarılar arasındaydı vurgulandı.

Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan korunmasının elzem olduğu kaydedilerek, “Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de soğuk havaların etkisi hissedilmeye başlandı. Özellikle kar yağışları sonrası düşen hava sıcaklıkları nedeniyle açıkta bulunan su sayaçlarının donma tehlikesi altında kalmakta. Sayaçların ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması gerekmektedir" uyarıları yapıldı.

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