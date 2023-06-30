Havalara uçtu bayramın 3'üncü günü öldü

Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 şahsın metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Havalara uçtu bayramın 3'üncü günü öldü

İHA'nın haberine göre, kaza, saat 12.20 sıralarında Antakya çevreyolu Kuzeytepe Kavşağı'nda meydana geldi. Motosikletle 46 ACV 318 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi metrelerce havaya savruldu.

Kazada motosiklette bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken diğer şahıs ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan şahıs ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet üzerine bulunan iki kişinin metrelerce savrulduğu görüldü.

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