Havaların soğumasıyla gelen tehlike! Vakalar şimdiden artmaya başladı

Son yıllarda, Van merkezinde doğal gazın yaygınlaşmasıyla birlikte soba kullanımı azalmış olsa da, özellikle kırsal bölgelerde kömür sobaları hala ısınma amacıyla kullanılmaya devam ediyor.

Kış mevsiminin son günlerinde artan karbonmonoksit zehirlenmelerine yönelik olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hiperbarik oksijen tedavisi uyguluyor. Hastane yetkilileri ise özellikle sobalardan sızan karbonmonoksit gazından kaynaklanan zehirlenmelere karşı uyarılarda bulunuyor.

"ÇOK CİDDİ ETKİLERİ OLABİLİYOR"

Van ve çevre illerde özellikle kırsalda yaşayan bölgelerde soba kullanımının yaygın olduğunu hatırlatan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kış aylarında sobadan çıkan karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenmelerin arttığını belirtti. Başhekim Sarıkaya, “Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Çünkü soba zehirlenmesinin şiddetine bağlı olarak çok ciddi etkileri olabiliyor. Kalıcı olabilecek şekilde hasar da bırakabiliyor. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya ve daha dikkatli olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

"KIŞ AYLARININ GELMESİYLE BİRLİKTE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ARTTI"

Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Buyçe Kaya ise soba kullanımına dikkat edilmesi ve bakımlarının da zamanında yapılması gerektiğinin altını çizdi. Kaya, “Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte bizim en acil vakalarımızdan olan karbonmonoksit zehirlenmeleri artmış durumdadır. Kış aylarında neredeyse her gün birkaç vaka alıyoruz. Gece sürekli çevre il ve ilçelerden aranıyoruz. Öncelikle evlerinde soba olanlar sobaların bakımlarını yaptırsınlar ve geceleri sobayı kesinlikle söndürmeye dikkat etsinler. Doğal gazlı evlerde bile kombi bakımlarının yapılması çok önemli. Kesinlikle sobanın ve kombinin olduğu odada havalandırma menfezi olmalıdır. Buna dikkat edilirse bu yoğunluğu kısmen de olsa azaltabiliriz” dedi.

"DİREKT AÇIK HAVAYA ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

Karbonmonoksit zehirlenmesinde hayatı tehdit eden durumların ortaya çıktığını ifade eden Kaya, “Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsalar hastaların direkt açık havaya çıkarılması gerekiyor. Açık havayı sağlayacak pencereleri açmalılar ya da dışarı çıkabiliyorlarsa dışarı çıkarmalılar. Ardından 112 aramalılar” açıklamasında bulundu.