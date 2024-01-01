Havalimanı kontrol kulesine yıldırım çarptı. Onlarca uçuş iptal edildi

Brest Havalimanı’nın kontrol kulesi, 30 Aralık gecesi şiddetli fırtına sırasında yıldırım isabet etti. Bu nedenle havalimanı, arızayı giderene kadar uçuşlara kapandı. Le Figaro gazetesinin aktardığına göre, havalimanı yetkilileri, internet sitesi üzerinden yaptıkları açıklamada, uçuşların en erken yarın öğleden sonra başlayabileceğini duyurdu. Yıldırım çarpması, havalimanının en yoğun döneminde gerçekleşti ve çok sayıda uçuş iptal oldu.

Fransa’nın batı, kuzey ve kuzeybatı kesimlerindeki bazı bölgelerde, kötü hava koşulları sebebiyle alarm durumu turuncu seviyeye çıkarılmıştı.