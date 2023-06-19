Havalimanı robot polislere emanet

Singapur Changi Havalimanı'nda robot polisle göreve başladı. Havalimanı bilim kurgu filmlerinin setine döndü.

Havalimanı robot polislere emanet

Singapur Changi Havalimanı'ndaki robot polisler, görenlere bilim kurgu filmlerini hatırlattı.

Singapur Polis Gücü tarafından yapılan açıklamada, robot polislerin 5 yıldan uzun süredir yapılan denemelerin ardından görev yapabilecek seviyeye geldiği belirtildi.

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Açıklamada, havalimanında devriye gezen robot polislerin güvenlik güçleri için fazladan göz görevi gördüğü ve Singapur polisinin envanterine dahil edildikleri ifade edildi.

Robot polislerin sadece göstermelik olmadığı, tehdidi fark ederek polis memurları gelene kadar çevredekileri siren ve hoparlörleriyle uyarabildikleri aktarılan açıklamada, robot polislerin ülke genelindeki kullanımının aşamalı olarak artırılacağı vurgulandı.

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Changi Havalimanı Polis Şefi Müfettiş Lim Ke Wei açıklamasında, "Robot teknolojisinin entegrasyonu, polis memurlarının operasyonel verimliliğini ve kabiliyetini geliştirerek görevlerinde daha etkili olmalarını sağlıyor." dedi.

POLİSİN HALKLA İLETİŞİMİNİ SAĞLIYOR

Kameralar, sensörler, hoparlörler, gösterge paneli, flaş ve siren ile donatılan bu robotlar, otonom devriye yeneğine sahip ve polisin halkla doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor.

Boyları 2,3 metreyi geçen robot polislerin, 360 ​​derecelik görüş açısına ve kötü niyetli kişilerin eyleme teşebbüs etmeden düşünmelerini sağlayacak donanıma sahip oldukları aktarıldı.Havalimanındaki yolcular, robot polislerin bilim kurgu filmlerini anımsattığını dile getirdi.

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