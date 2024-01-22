Havalimanında 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisi alarma geçirdi

Düzenleme: Kaynak: Oda Tv
Havalimanında 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisi alarma geçirdi
Bursa Havalimanı'nda 6 yaşındaki bir çocuğun çantasını arayan polis, oyuncak silahlar ile karşılaştı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan DHM Yenişehir Havaalanı’nda 6 yaşındaki çocuk X Ray cihazından geçtiği sırada uyarı alarmı çaldı. Çocuğun çantasından çıkan silahlar poliste panik yarattı.

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Bursa Yenişehir Havalimanı'nda umre yolculuğu için babaannesi ve dedesini uğurlamaya gelen 6 yaşındaki küçük çocuk, çantasını sırtında X-ray cihazına bırakıp yanından geçti. X-ray cihazında çantanın içindeki silahlar gözüne çarpınca polis sistemi durdurarak çantayı gözetim altına aldı.

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Çantayı açan görevliler, içindeki silahların oyuncak olduğunu fark ederek küçük çocukla dakikalarca güldü. Küçük çocuk polise silahlarını gösterdi, bir süre polisle oynadı, ardından yakınlarıyla vedalaştı.

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