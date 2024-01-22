Havalimanında 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisi alarma geçirdi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan DHM Yenişehir Havaalanı’nda 6 yaşındaki çocuk X Ray cihazından geçtiği sırada uyarı alarmı çaldı. Çocuğun çantasından çıkan silahlar poliste panik yarattı.

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda umre yolculuğu için babaannesi ve dedesini uğurlamaya gelen 6 yaşındaki küçük çocuk, çantasını sırtında X-ray cihazına bırakıp yanından geçti. X-ray cihazında çantanın içindeki silahlar gözüne çarpınca polis sistemi durdurarak çantayı gözetim altına aldı.

Çantayı açan görevliler, içindeki silahların oyuncak olduğunu fark ederek küçük çocukla dakikalarca güldü. Küçük çocuk polise silahlarını gösterdi, bir süre polisle oynadı, ardından yakınlarıyla vedalaştı.