Havalimanında bir simit ve meyve suyunun fiyatı 'yok artık' dedirtti

Hayat pahalılığının artması, tüketicilerin günlük yaşam giderlerinin ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını zorlaştırıyor. Gıdadan barınmaya, giyimden ulaşıma kadar neredeyse her kalemde temel ihtiyaçların fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Gündelik yaşamda hal böyleyken iş havalimanlarına gelince rakamlar daha da şişiriliyor.

HAVALİMANINDAKİ FİYATLAR 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki fiyatlar ise görenleri şoke etti. Yediği simit ve meyve suyunun fişini paylaşan bir vatandaşın sadece iki ürüne 500 lira ödediği ortaya çıktı.

SİMİT 310 TL MEYVE SUYU 190 TL OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan fişteki simidin fiyatının 310 TL, meyve suyunun ise 190 TL olduğu görüldü.

Bu duruma gösteren vatandaşlar, ''Bunun adı soygun'', ''Resmen dolandırıcılık'' ve "Bir simit ve meyve suyunun fiyatı 500 TL olabilir mi yahu, altın tepside mi sunmuşlar" gibi yorumlarda yaptı.