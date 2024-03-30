Havalimanında böyle karşılandı. Türkiye'yi terk etmişti

Başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş dizisiyle tanınırlığı yurt dışına ulaşan Can Yaman 2020’de Türkiye’yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti. Oyunculuk kariyerini bir süredir İtalya'da sürdüren Yaman, Türkiye'ye her gelişinde yeni bir olaya imza atıyor.

Son olarak görüntü almalarını engellemek isteyen Can Yaman'ın korumaları ile muhabirler birbirine girmiş, ünlü oyuncu muhabirlere tepki göstermişti.

HAYRANLARI İZDİHAM YARATTI

Can Yaman şimdi de çocuklar için kurulan bir derneğin etkinliğine katılmak için Brezilya'ya gitti. Can Yaman'ın hayranları, ünlü oyuncuyu yoğun ilgiyle karşıladı.

Can Yaman'ın hayranlarının izdiham yarattığı o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüleri gurur verici bulurken bazıları da “Sanki Hollywood yıldızı” gibi eleştirel yorumlar yaptı.