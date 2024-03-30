Havalimanında böyle karşılandı. Türkiye'yi terk etmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Havalimanında böyle karşılandı. Türkiye'yi terk etmişti
Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya yerleşen Can Yaman hem hayatını hem de oyunculuk kariyerini yurt dışında sürdürüyor. Can Yaman şimdiki durağı ise Brezilya oldu. Yaman’ın hayranları havalimanında izdiham yaşattı.

Başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş dizisiyle tanınırlığı yurt dışına ulaşan Can Yaman 2020’de Türkiye’yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti. Oyunculuk kariyerini bir süredir İtalya'da sürdüren Yaman, Türkiye'ye her gelişinde yeni bir olaya imza atıyor.

Son olarak görüntü almalarını engellemek isteyen Can Yaman'ın korumaları ile muhabirler birbirine girmiş, ünlü oyuncu muhabirlere tepki göstermişti.

wert.jpg

HAYRANLARI İZDİHAM YARATTI

Can Yaman şimdi de çocuklar için kurulan bir derneğin etkinliğine katılmak için Brezilya'ya gitti. Can Yaman'ın hayranları, ünlü oyuncuyu yoğun ilgiyle karşıladı.

Can Yaman'ın hayranlarının izdiham yarattığı o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüleri gurur verici bulurken bazıları da “Sanki Hollywood yıldızı” gibi eleştirel yorumlar yaptı.

ert.jpg

Son Haberler
Ortaya çıkan gerçek genç kadının sonu oldu. Karnı şişince hamile olduğunu sandı Magazin
Ortaya çıkan gerçek genç kadının sonu oldu. Karnı şişince hamile olduğunu sandı
Antalya'da 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi Yerel Haberler
Antalya'da 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi
Dağın yamacından koptu köyü teğet geçti! Sesi duyan köylüler paniğe kapıldı Yerel Haberler
Dağın yamacından koptu köyü teğet geçti! Sesi duyan köylüler paniğe kapıldı
Google’a bomba özellik geliyor Teknoloji
Google’a bomba özellik geliyor
Galatasaray Fenerbahçe derbisini hakemler yönetmek istemiyor. Cemal Ersen ortaya çıkardı Spor
Galatasaray Fenerbahçe derbisini hakemler yönetmek istemiyor. Cemal Ersen ortaya çıkardı
Yerel seçimlerin kazananı baskı sektörü oldu Ekonomi
Yerel seçimlerin kazananı baskı sektörü oldu
Bedavaya arsa fırsatı. 30 bin TL'si olana tapu verilecek Ekonomi
Bedavaya arsa fırsatı. 30 bin TL'si olana tapu verilecek