Havalimanında el bombası bulundu: 400 kişi tahliye edildi

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Chopin Havalimanı’nda bir yolcunun el bagajında el bombası ile 4 adet merminin bulunmasının ardından 400 kişi tahliye edildi.

Havalimanında el bombası bulundu: 400 kişi tahliye edildi

Polonya’nın başkenti Varşova’da Chopin Havalimanı’nda Dubai'ye seyahat edecek bir yolcunun el bagajında el bombası ile 4 adet 5,56 mm çapında mermi bulundu.

Güney Afrika vatandaşı olduğu belirlenen 41 yaşındaki yolcu güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrılırken, giden yolcu kısmındaki 400 kişi tahliye edildi.

Havalimanına giden karayolu trafiği de durduruldu. Yolcunun Ukrayna'dan geldiği ve kayıtlı bagajında yapılan aramada herhangi şüpheli bir cisme rastlanmadığı açıklandı.

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