Havalimanında grev! Uçuşların yüzde 80'i askıya alındı

Münih Havalimanı'nda 2 gün süren grev nedeniyle uçuşların yüzde 80'inin iptal edildiği belirtildi.

Münih Havalimanı yetkilileri, kamu sektörü sendikası Verdi'nin bugünden itibaren düzenlediği 2 günlük grev nedeniyle hava yolu şirketlerinin buradaki uçuşlarının yaklaşık yüzde 80'ini iptal ettiğini duyurdu. Almanya'nın ikinci en büyük havalimanı, internet sitesinden yaptığı açıklamada daha fazla uçuşun iptal edilme olasılığı bulunduğunu ve Münih üzerinden seyahat etmeyi planlayan yolcuların hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini bildirdi.