Havalimanında yolcu tokatlayan görevli yediği tek yumrukla yere serildi

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Havalimanı’nda bir yolcu ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışmada yaşananlar yeniden gündem oldu. Geçen yıl yaşanan olayda check-in işlemleri sırasında bir yolcu ile güvenlik görevlisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Kameralara yansıyan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken güvenlik görevlisi yolcuya tokat attı. Yolcu ise kendisine tokat atan görevlisi tek yumrukla yere serdi.

Havalimanı çalışanının işine son verilirken hastaneye kaldırılan yolcu ise basit yaralama suçlaması ile gözaltına alındı.