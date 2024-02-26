Havalimanında yolcu tokatlayan görevli yediği tek yumrukla yere serildi

Kaynak: Haber Merkezi
Havalimanında yolcu tokatlayan görevli yediği tek yumrukla yere serildi
ABD’de bir havalimanında yolcu ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışmada yumruklar konuştu. Yolcuya tokat atan güvenlik görevlisi tek yumrukla yere serildi. Kameralara yansıyan kavga “El mi yaman bey mi yaman yakından tattı” yorumuna neden oldu.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Havalimanı’nda bir yolcu ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışmada yaşananlar yeniden gündem oldu. Geçen yıl yaşanan olayda check-in işlemleri sırasında bir yolcu ile güvenlik görevlisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Kameralara yansıyan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken güvenlik görevlisi yolcuya tokat attı. Yolcu ise kendisine tokat atan görevlisi tek yumrukla yere serdi.

Havalimanı çalışanının işine son verilirken hastaneye kaldırılan yolcu ise basit yaralama suçlaması ile gözaltına alındı.

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