Havalimanında yürüyen yola ayağını kaptıran kadının bacağı kesildi

Tayland'da bir kadın yolcu, havalimanındaki yürüyen yola ayağını feci şekilde kaptırdı.

Havalimanında yürüyen yola ayağını kaptıran kadının bacağı kesildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'nda meydana gelen olayda 57 yaşındaki kadın yolcu, yürüyen yola ayağını kaptırdı.

Sabah saatlerindeki uçuşu için uçağına giden kadın, yürüyen yoldan bacağı kesilerek kurtarıldı.

Havaalanı yöneticisi Karun Thanakuljeerapat, düzenlediği basın toplantısında, "Don Mueang Uluslararası Havaalanı adına yolcumuza geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Böyle bir kazanın bir daha yaşanmayacağını bilmenizi isterim" dedi.

Yetkili ayrıca, havaalanının kadının tıbbi masraflarından tamamen sorumlu olacağını ve diğer tazminatlarla ilgili müzakerelere açık olacağını söyledi.

Kaldırıldığı hastanede kopan bacağın tekrar tutturulamayacağının bildirilmesi üzerine Karun, yolcunun başka bir hastaneye naklini istedi.

İnternette paylaşılan görüntülerde, kadının bacağının alt kısmının, yürüyen yolun sonundaki kemerin altına sıkıştığı görülüyor. İki tekerleği eksik olan bavulun, kayıp tekerlerinin de kaza sırasında banta sıkıştığı düşünülüyor.

Havalimanı yöneticisi, yürüyen yolların ve merdivenlerin her gün kontrol edildiğini, rutin bakımlarının ise aylık yapıldığını aktarırken, yolun kapatıldığını ve bir mühendis ekibinin olayın nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

ekran-goruntusu-2023-06-30-132350.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Özgür Demirtaş eşek uyarısı yaptı. "Sucuk yemeyin" dedi Güncel
Özgür Demirtaş eşek uyarısı yaptı. "Sucuk yemeyin" dedi
Bazı alışkanlıklar cildi erken yaşlandırıyor Sağlık
Bazı alışkanlıklar cildi erken yaşlandırıyor
Hangi kan grubunda böbrek taşı riski var Sağlık
Hangi kan grubunda böbrek taşı riski var
Çocukların gözleri neden kızarır Sağlık
Çocukların gözleri neden kızarır
Böbreğini kaybetmek istemeyenlerin dikkatine Sağlık
Böbreğini kaybetmek istemeyenlerin dikkatine
Bir kadın daha hayattan koparıldı. Nuriye’den 7 gün acı haber Güncel
Bir kadın daha hayattan koparıldı. Nuriye’den 7 gün acı haber
Adana Demirspor'un yeni golcüsünü İspanyollar açıkladı. Yer yerinden oynayacak Spor
Adana Demirspor'un yeni golcüsünü İspanyollar açıkladı. Yer yerinden oynayacak