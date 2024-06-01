Havalimanlarında yeni dönem: Kabul etmeyen uçağa binemeyecek

Havalimanlarında yeni bir dönem başlıyor... Buna göre, elle aramayı kabul etmeyen yolcu uçağa alınmayacak.

Düzenlemeyi içeren kanun teklifi, AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bu kapsamda; üzerini elle aratmayan yolcuların uçağa alınmaması ve uçakta taşkınlık çıkaranlara para cezası verilmesini öngörülüyor.

ABDULLAH GÜLER AÇIKLADI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, havalimanlarındaki güvenlik alanına ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak konuştu. Güler, tüm yolcuların, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazlarla ve gerektiğinde de el ile kontrol edilebileceğini ve aranabileceğini ifade etti.

ARAMAYI KABUL ETMEYEN KABUL EDİLMEYECEK

Güler, teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcunun kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyeceğini söyledi.

Güler, bu durumda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olacağını vurguladı.

PARA CEZASI DA UYGULANACAK

Uçuş esnasında tehlikeli ve zorunlu haller dışında insan hayatını riske atacak eylemlerin cezası artacakken; uçakta izinsiz yayın yapmak, telefon kullanmak, keyfi paraşütle atlamak gibi eylemlerin üst ceza limiti 500 bin liraya kadar çıkarılacak.