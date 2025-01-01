Havaya ateş açan yeni yıl magandası yakalandı

Yeni yılın ilk dakikalarında, M.A. adlı bir şahıs sokakta yürürken, elinde kurusıkı tabanca ile iki el havaya ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

M.A.'YA İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Olayın ardından, M.A. emniyete götürülerek hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi.

MAGANDANIN HAVAYA ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, magandanın havaya ateş açtığı anlar, yeni yıl kutlamalarını cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.