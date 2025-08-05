Havaya ateş açmışlardı: 2’si muhtar 5 kişi gözaltına alındı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan barakada alkol içerek havaya ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Olay yerine giden polis ekipleri Mimarsinan Mahallesi Muhtarı E.E. (50), Esenevler Mahallesi Muhtarı A.K. (45) ile Atakum Belediyesi çalışanı F.K.(37), müteahhit H.S.(37) ve seramik ustası M.Y.'yi (41) gözaltına aldı. Barakada ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet kartuş, 34 adet 7.65 fişek ve 65 adet 9.19 fişek ele geçirildi.

Denizevleri Polis Merkezi'ne teslim edilen 2'si muhtar 5 kişi, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.