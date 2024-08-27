Havaya kalkan araç yanındaki motosikleti altına aldı

Sena Özkan
Havaya kalkan araç yanındaki motosikleti altına aldı

Bir araç, yolda ilerlerken bozuk bir yol yüzünden havaya kalkarak yanındaki motosikleti altına aldı.

Yurt dışında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bir yolculuk anı, bozuk yol koşulları nedeniyle büyük bir kazayla sonuçlandı. Yolda ilerleyen bir araç, beklenmedik bir şekilde bozuk yolun neden olduğu zıplama ile havaya kalkarak, hemen yanında seyir halinde olan motosikleti altına aldı. Kaza, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir paniğe yol açtı.

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Kazanın meydana geldiği yolun kısa sürede tamiratının yapılması bekleniyor. Sosyal medyada paylaşılan kazaya dair görüntüler, kısa sürede yayılarak büyük yankı uyandırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüleri, trafikte hangi koşullarda, nasıl kazalarla karşı karşıya kalınacağını tahmin etmenin pek de mümkün olmadığını ve trafikte kurallara uyarak her zaman tetikte olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca bu olay, yolların bakım ve onarımının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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