Havayolu şirketi kapısına kilit vurmak üzere. Pilotlar kuryelik yapmaya başladı

Çin’in Şaanşi eyaletinde faaliyet gösteren yerel havayolu şirketi JoyAir, ekonomik kriz nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu. South China Morning Post’un haberine göre, borç batağındaki şirket, bilet satışlarını ve rezervasyon bilgilerini web sitesinden kaldırdı.

Şaanşi eyalet hükümetine bağlı olan JoyAir, Xian MA60 tipi yerli üretim turbo-pervane motorlu uçaklarla, Çin’in orta büyüklükteki şehirleri arasında bölgesel yolcu taşımacılığı yapıyordu. Ancak, hızlı tren ağının yaygınlaşmasıyla bu rotalarda yolcu talebi ve kârlılık ciddi şekilde azaldı.

Şirketin mali sorunları, çalışanlarını da derinden etkiledi. Maaşlarını alamayan bazı pilotların, geçimlerini sağlayabilmek için yemek kuryeliği gibi alternatif işlere yöneldiği belirtildi. Analistler, JoyAir’in ekonomik darboğazdan çıkamamasında, filosunu çeşitlendirememesi ve yeni güzergâhlar açamamasının büyük rol oynadığını vurguladı. Şirketin, Xian MA60 uçaklarının kullanımını artırmak için kurulmuş olması, operasyonel esnekliğini sınırladı.

Çin’in havacılık sektöründe bölgesel taşımacılığın zorluklarla karşılaştığı bir dönemde, JoyAir’in kapanması, sektördeki yapısal sorunları da gözler önüne serdi. Hızlı trenlerin sağladığı ucuz ve hızlı ulaşım, havayolu şirketlerinin rekabet gücünü zayıflattı.

Ayrıca, şirketin yüksek işletme maliyetleri ve borç yükü, krizin derinleşmesine neden oldu. JoyAir’in geleceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, çalışanların ve sektör temsilcilerinin gözü, eyalet hükümetinin alacağı kararlarda.