Havelsan'ı sarsan ölüm! 5 ay içerisinde ikinci sır...

Düzenleme: Kaynak: Oda TV
Havelsan'ı sarsan ölüm! 5 ay içerisinde ikinci sır...

Geçtiğimiz ocak ayında Roketsan'da çalışan yazılım mühendisi Yücel'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kahreden bir haber de Havelsan çalışanı R.K.'dan geldi. Siber güvenlik uzmanı R.K.'nın cansız bedeni odasındaki ranzaya asılı şeklide bulundu.

Savunma sanayinin başat aktörlerinden Havelsan'dan acı haber geldi.

Ocak ayında Roketsan'da çalışan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel hayatını kaybetmiş, otopsi raporunda 'kimyasal madde' kullanılması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Yücel'in ailesi ise 'suikast' iddiası gündemi sarsmıştı.

BU KEZ KAHREDEN HABER HAVELSAN'DAN GELDİ

OdaTV'nin haberine göre; Yücel'in ardından bir başka önemli savunma sanayii şirketi olan Havelsan'da da benzer bir kayıp yaşandı.

Geçtiğimiz cuma günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Havelsan'da 'Siber Güvenlik Uzmanı' olarak görev yürüten 32 yaşındaki R.K.'nın cansız bedeni odasındaki ranzaya asılı şeklide bulundu.R.K.'nın cansız bedenini bulan kuzeni M.Z.B. olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine belki yaşıyordur diyerek Regaip Kurt'un cansız bedenini ranzadan indirdiğini söyledi. R.K. ile ilgili yapılan araştırmada kuzeniyle birlikte ikamet ettiği, HAVELSAN Siber Güvenlik Uzmanı olduğu, herhangi bir ekonomik ya da psikolojik sorununun veya bilinen bir hastalığı olmadığı bilgilerine ulaşıldı.

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