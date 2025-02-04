Havluları çamaşırlarla birlikte yıkayanlar büyük tehlikede! Uzmanlar uyarıyor

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, havluların çamaşırlarla birlikte yıkanmasının bakteri ve mikrop yayılma riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Dr. Emily Parker, "Havlular, nemli ve sıcak ortamlarda bakteri ve küf için ideal bir üreme alanı sağlar. Bu bakteriler, diğer çamaşırlara bulaşabilir ve sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

Başka bir araştırma ise, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yürütüldü.

Profesör Sally Bloomfield, "Havluların diğer çamaşırlarla birlikte yıkanması, bakteri ve mantar sporlarının çamaşırlar arasında yayılmasına ve hijyen seviyesinin düşmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Çamaşır yıkama uzmanı ve kitap yazarı Martha Roberts, "Havluların kendi başına yıkanması, bakterilerin yayılmasını engeller ve aynı zamanda havluların daha uzun ömürlü olmasını sağlar" dedi.

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Roberts, havluların 60°C ve üzeri sıcaklıkta yıkanmasının önemini vurguluyor, çünkü bu sıcaklıkta bakteriler ve mikroplar daha etkili bir şekilde yok edilebilir.

Amerikalı dermatolog Dr. James Salter ise, "Havluların çamaşırlarla birlikte yıkanması, cilt tahrişine ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Özellikle hassas cilde sahip kişiler için bu durum daha da önemlidir" uyarısında bulundu.

HAVLULARI DOĞRU YIKAMA YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, havluların hijyenik bir şekilde yıkanması için birkaç önemli ipucu verdi:

1. Havluları Ayrı Yıkayın : Havluları diğer çamaşırlarla birlikte yıkamak yerine, ayrı bir yük olarak yıkamak en iyisi. Bu, bakteri ve mikrop yayılma riskini azaltacaktır.

2. Yüksek Sıcaklık Kullanımı : Havluları 60°C ve üzeri sıcaklıkta yıkamak, bakterilerin ve mikropların etkili bir şekilde yok edilmesini sağlar. Ancak, havluların etiketinde belirtilen yıkama talimatlarına dikkat etmek önemli.

3. Deterjan ve Dezenfektan Kullanımı : Havluları yıkarken uygun deterjan ve çamaşır dezenfektanı kullanmak, hijyen seviyesini artırabilir. Bu ürünler, bakteri ve mikropların daha etkili bir şekilde yok edilmesine yardımcı olur.

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4. Düzenli Yıkama : Havluları düzenli olarak yıkamak, bakteri ve küf oluşumunu engeller. Havluların birkaç kullanımdan sonra yıkanması önerilir.

5. Kurulama : Yıkanan havluların tamamen kurumasını sağlamak önemli. Nemli havlular, bakteri ve küf üremesi için ideal bir ortam oluşturur. Havluları kurutucuda yüksek ısıda kurutmak veya güneşte kurutmak en iyi seçenekler.

Havluları diğer çamaşırlarla birlikte yıkamak, bakteri ve mikrop yayılma riskini artırabilir ve çamaşırların hijyen seviyesini düşürebilir.

Uzmanlar, havluların ayrı yıkanması ve yüksek sıcaklıkta yıkanması gerektiğini vurguladı. Bu basit önlemler, hem sağlık hem de çamaşırların ömrü açısından büyük fayda sağlayabilir.