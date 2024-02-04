Yulaf ezmesi ve rendelenmiş havuç, enerji ve lif sağlarken, hindistancevizi ve doğal tatlandırıcılarla tatlandırılan havuç topları, atıştırmalık ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılamayı amaçlıyor. Kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz havuç topları, içerdiği fındık, ceviz, kuru üzüm veya hurma gibi malzemelerle de zenginleştirilebilir. Peki, havuç topları nasıl yapılır? Havuç topları tarifi için malzemeler neler?

HAVUÇ TOPLARI TARİFİ

Malzemeler:

- 2 su bardağı rendelenmiş havuç

- 1 su bardağı yulaf ezmesi

- Yarım su bardağı rendelenmiş hindistancevizi

- Yarım su bardağı kuru üzüm veya hurma (isteğe bağlı tatlandırıcı)

- Yarım su bardağı fındık veya ceviz içi (isteğe bağlı)

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- Yarım su bardağı hindistancevizi yağı veya badem yağı

- 1 çay bardağı bal veya akçaağaç şurubu

HAVUÇ TOPLARI NASIL YAPILIR?

Rendelenmiş havuçları buharda veya bir mikrodalga fırında yumuşayana kadar pişirin. Havuçları rendelemek yerine, mutfak robotunda çeşitli malzemelerle karıştırarak da kullanabilirsiniz.

Yumuşamış havuçları büyük bir karıştırma kabına alın. Üzerine yulaf ezmesini, hindistancevizi, kuru üzüm veya hurma, fındık veya ceviz içi ve tarçını ekleyin.

Hindistancevizi yağı veya badem yağı ile balı veya akçaağaç şurubunu ekleyin. Malzemeleri karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Eğer karışım çok kuru ise daha fazla hindistancevizi yağı veya bal ekleyebilirsiniz.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içinde yuvarlayarak küçük toplar oluşturun.

Hazırladığınız havuç toplarını bir tabağa veya tepsiye yerleştirin ve buzdolabında en az 1 saat boyunca sertleşmelerini sağlayın.

Sertleşen havuç toplarını buzdolabından çıkarın ve isteğe bağlı olarak hindistancevizi veya yulaf ezmesine bulayarak servis edebilirsiniz.