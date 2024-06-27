Havuz suyundan bulaşan hastalıklar ortaya çıktı. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Havuzlar, yaz aylarında serinlemek ve eğlenmek için ideal bir ortamı olduğu biliniyor. Ancak, havuzların hijyenine dikkat edilmezse, bazı hastalıkların kolayca bulaşmasına neden olabilir. Bu hastalıklar, hafif semptomlardan ciddi sağlık sorunlarına kadar uzanan bir yelpazede seyredebilir.

Havuz suyundan bulaşan en yaygın hastalıkları, bu hastalıklardan korunmak için alınabilecek önlemleri ve uzman görüşleri incelendi.

İşte detaylar...

Yaygın Havuz Suyu Hastalıkları:

Giardia: İshal, karın ağrısı, gaz ve bulantı gibi semptomlara neden olan parazitik bir enfeksiyondur.

Kriptosporidyazis: İshal, mide krampları, kusma ve ateş gibi semptomlara neden olan parazitik bir enfeksiyondur.

Naegleria fowleri: Beyne giren ve ölümcül olabilen bir amip enfeksiyonudur.

Legionnaires hastalığı: Akciğer enfeksiyonu, ateş, öksürük ve kas ağrısı gibi semptomlara neden olan bir bakteriyel enfeksiyondur.

Konjunktivit ("pembe göz"): Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve kabuklanma gibi semptomlara neden olan bir enfeksiyondur.

Korunma Önlemleri:

Havuza girmeden önce duş alın.

Havuzda yüzerken yutmamaya özen gösterin.

Bebekleri ve küçük çocukları havuzda suya batırmayın.

Havuzda yüzdükten sonra sabun ve suyla yıkayın.

Havuzun hijyenik olduğundan emin olun.

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ayşe Gül Ersoy (Mikrobiyoloji Uzmanı):

"Havuz suyundan bulaşan hastalıklardan korunmak için havuz hijyenine dikkat etmek çok önemlidir. Havuzun düzenli olarak klorlanması ve temizlenmesi gerekir."

Dr. Ahmet Kural (Halk Sağlığı Uzmanı):

"Havuza girmeden önce duş almak ve havuzda yüzerken yutmamaya özen göstermek de bu hastalıklardan korunmak için önemli önlemlerdir."

Uzm. Dr. Fatma Turan (Çocuk Hastalıkları Uzmanı):

"Bebekleri ve küçük çocukları havuzda suya batırmamak ve havuzda yüzdükten sonra sabun ve suyla yıkamak da bu hastalıklara karşı korunmada önemlidir."

Dermatoloji Uzmanı Dr. Selin Ertürk, havuz suyundaki klorun cilt ve mukoza zarları için tahriş edici olabileceğini ve cildin doğal yağ dengesini bozarak kuruluğa ve kaşıntıya neden olabileceğini belirtti.

Ayrıca, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kaya, klorun gözlerde kızarıklık ve yanma hissine yol açabileceğini ifade etti.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Kara, havuz suyunun yutulması durumunda gastrointestinal rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Klor, mide ve bağırsak mukozasını tahriş edebilir ve ishal gibi sindirim sistemi sorunlarına sebep olabilir.

Ayrıca, havuz suyunda bulunabilecek Cryptosporidium gibi parazitler, yutulduğunda ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği bildirildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "el, ayak ve ağız hastalığı"nın havuz suyundan bulaşabileceğini ve bu hastalığın solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabileceğini belirtti.

Yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması ayrı bir risk oluşturdu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kutlu, havuz suyu ile ortaya çıkabilecek enfeksiyonlardan başlıcalarını ishal, kulak, göz ve deri enfeksiyonu olarak sıraladı.

Bu hastalıklar, mikrop ya da kimyasallarla kirlenmiş enfekte suların yutulması, buharının solunması veya kirli sularla temas sonucunda bulaşabilir.

Havuz keyfini güvenle sürdürebilmek için şu önlemleri almak önemli:

• Havuz suyunu yutmaktan kaçının.

• Yüzme öncesi ve sonrası duş alarak vücudunuzu temizleyin.

• Gözlerinizi korumak için yüzme gözlüğü kullanın.

• Kulak tıkaçları kullanarak kulaklarınızı koruyun.

• Havuzun temizlik ve dezenfeksiyon durumunu kontrol edin.