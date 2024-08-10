Havuz temizliği hastanelik etti

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin havuz bölümünde özel bir firma tarafından gerçekleştirilen kapsamlı temizlik işlemi sırasında firma çalışanının yanlışlıkla klor ve asidi karıştırdı. Etrafa yayılan kokudan 6 otel çalışanının etkilendi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan otel çalışanlarının önemli bir şeylerinin olmadığı ve kısa sürede taburcu edilerek görevlerinin başına döndükleri bildirildi.

Yapılan tetkik ve ölçümlerin ardından havuz suyunun değerlerinin normal olduğu belirtilirken, kokunun tamamen giderilmesinin ardından otelde bulunan misafirler havuza girerek tatillerine kaldıkları yerden devam ettiler.