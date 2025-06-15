Havuza düşen 1 yaşındaki çocuk kalp masajıyla hayata döndü

Kaynak: DHA
Havuza düşen 1 yaşındaki çocuk kalp masajıyla hayata döndü

Aksaray'da ziyarete gittikleri akrabalarının evinin önündeki havuza düşen Asaf Gökkaya'nın (1) duran kalbi, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yanyurt köyünde meydana geldi. Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, köydeki akrabaları Ahmet Gökkaya'yı ziyarete gitti. Çiftin çocukları Asaf Gökkaya, oynadığı sırada dengesini kaybedip evin önündeki havuza düştü. Durumu fark eden aile fertleri çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi tekrar çalıştırılan Asaf, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Asaf, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Hastaneye gelen Gökkaya çifti ise gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

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