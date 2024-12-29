Hayal dağına tırmandılar

Kaynak: İHA
Hayal dağına tırmandılar

Van’ın Özalp ilçesinde 11 dağcı, Ergin Yıldırımçakar'ın rehberliğinde, 4 saatlik tırmanışın ardından 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'nın zirvesine çıktı.

Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Vadi Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü'nün bu haftaki etkinliği Özalp ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı oldu.

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Şemsettin Mahallesi'nde bir araya gelen 11 dağcı, Özalplı Gezgin ve dağcı Ergin Yıldırımçakar'ın rehberliğinde, 4 saatlik tırmanışın ardından 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'nın zirvesine çıktı. Aşırı rüzgâr ve düşük sıcaklıklara rağmen tırmanış rotasını başarıyla tamamlayan dağcı grubu, zirveyi fotoğraflandıktan sonra indiler.

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Hayal Dağı'na ikinci tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirten Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Hayal Dağı Van Gölü havzasında bulunan bütün zirveleri görme imkanı sağlıyor. Bugün hava çok soğuktu. Fırtına başladı. Soğuk ve fırtınalı bir havada zirve yaptık, şimdi dönüşe geçtik" dedi.

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