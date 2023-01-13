Hayal ile gerçek arasında: Bir Gece Masalı

Bir ormanın derinliklerinde sürprizlerle ve gizemlerle dolu bir gecede yaşananları sahneye aktaran oyun, çocuklara masalsı bir dünyanın kapılarını açtı.

Dramaturgisini Hande Ören'in, müziğini Emrah Can Yaylı'nın, dekor-kostüm tasarımını Duygu Can'ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu'nun, efekt tasarımını Caner Özdemir'in, koreografisini Doğan Şirin'in yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Burhan Yeşilyurt, Çağlar Ozan Aksu, Güzin Alkan, Hüseyin Emre Şen, Mehmet Emre Ertunç, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Seda Yılmaz, Serap Doğan rol alıyor. Oyun, 15 Ocak 2023 tarihinde Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde, 22, 29 Ocak 2023 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sergilenecek.

Hayal ile Gerçek Arasında Gizemli Bir Gece: Ormanda kaybolan ve birbirini arayan dört gencin karmaşık bir hal alan ilişkileri, eşeğe dönüşen bir adam ve ona aşık olan Periler Kraliçesi'nin başından geçenlerin komik bir dille anlatıldığı oyun, dönemin popüler figürleri periler ve büyülerin de katılımıyla masalsı bir dünyaya taşınıyor. Hayal ile gerçek arasındaki çizginin belirsizleştiği bu dünyada, gizemli bir gecenin sonunda biraz yardımla da olsa herkes mutlu sona ulaşmayı başarıyor.