Hayal Köseoğlu hastalığını ilk kez açıkladı! Meğerse 10 yıldır mücadele veriyormuş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hayal Köseoğlu hastalığını ilk kez açıkladı! Meğerse 10 yıldır mücadele veriyormuş

Hudutsuz Sevda dizisindeki rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, 10 yıldır mücadele verdiği hastalığını ilk kez açıkladı. Köseoğlu'nun açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Meslektaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını sosyal medya hesabından duyuran Hayal Köseoğlu şimdi de hastalığını takipçileriyle paylaştı. Köseoğlu 10 bu hastalıkla mücadele verdiğini açıkladı.

10 YILDIR MÜCADELE VERİYOR

Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastası olduğunu ve son 2 yılda korkunç bir düzeyde olduğunu söyledi.

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Köseoğlu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, Instagram'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor."

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''ÖĞRENDİKLERİMİ AKTARABİLİRİM''

Aynı dertten muzdarip olan takipçilerine destek olmak istediğini ifade eden Köseoğlu; "Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim" dedi.

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