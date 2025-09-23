Hayalimdeki Filistin’i Çiziyorum” resim yarışması başlıyor

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), çocukları Filistin için hayallerini kağıda dökmeye davet ediyor.

“Hayalimdeki Filistin’i Çiziyorum” adlı resim yarışmasıyla, 15 yaş altındaki çocuklar umudu, direnişi ve özgürlüğü kendi bakış açılarıyla resimlerine yansıtacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, hazırladıkları resimlerin arka yüzüne ad-soyad, yaş, şehir ve iletişim bilgilerini yazarak kargo yoluyla derneğe gönderebilecek.

Başvuru yapmak isteyenler dernek binasının Çocukları Derneği Viran Odaları Sokak, No: 15, Fatih / İstanbul adresine gönderebilirler.

Son başvuru tarihi 2 Ekim 2025 olarak duyurulurken, yarışmaya gönderilen eserler 5 Ekim 2025’te Eminönü Meydanı’nda düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

YEÇED yetkilileri, çocukların hayal dünyasında Filistin’in özgürlüğünün ve barışın nasıl şekillendiğini görmek istediklerini belirterek, “Her bir çocuk, çizdiği resimle hem Filistin’in sesi olacak hem de umudun rengini dünyaya gösterecek” mesajını verdi.

Dernek ayrıca, yarışmaya gönderilen tüm resimlerin YEÇED arşivinde korunacağını açıkladı.

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), 2016 yılında, dünya genelinde krizlerden etkilenen çocukların eğitim ve insani yardım ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. Savaşlar, doğal afetler ve yoksulluk gibi nedenlerle temel haklarına erişemeyen çocukların güvenli, sağlıklı ve onurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. YEÇED, bugüne kadar 14 ülkede binlerce çocuğun hayatına dokunmuş ve yalnızca kriz anlarında değil, sürdürülebilir projelerle uzun vadeli çözümler üretmeye odaklanmıştır.