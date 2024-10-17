Hayat Finans 1'inci yaşını kutladı

Hayat Holding'in bankacılık yatırımı olarak Eylül 2023'te faaliyete başlayan Hayat Finans, 1'inci yılını özel bir davetle kutladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinlikte Hayat Finans'ın 2025 hedefleri paylaşıldı. Banka çalışanlarının yanı sıra Hayat Holding yöneticilerinin eşlik ettiği geceye, Hayat Finans'ın marka yüzü, ünlü oyuncu Burak Özçivit de katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, Türkiye'nin ilk dijital bankası kurma vizyonunu ortaya koyan Hayat Holdingin bir parçası olarak bankacılık alanında gerçekleştirmeyi hedefledikleri zihinsel dönüşümün ilk adımlarını yenilikçi çözümlerle attıklarını belirtti.

Karagöz, 2024'ün, Hayat Finans için bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Genç bir banka olarak, sadece bir yıl içinde hayal ettiğimizin ötesinde başarılar elde ettik. 'Banka ama başka' olma iddiasıyla çıktığımız bu yolda Hayat Holding'in sonsuz desteğiyle, sektördeki varlığımızın altını çizen işler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bir yaşında genç bir dijital banka olarak 235 bin müşteriye ulaştıklarının bilgisini paylaşan Karagöz, Türkiye'de daha önce denenmemiş bir bankacılık modelinin, müşterilerden beklentilerinin çok üzerinde ilgi gördüğünü aktardı.

- "Dijital bankalar kulvarında tarih yazmak için buradayız"

2025 için hedeflerinin 1 milyon müşteri olduğunun altını çizen Karagöz, şunları kaydetti:

"Hayat Finans olarak biz, Türkiye'de bankacılık sektöründe yepyeni bir kulvarın başlama vuruşuyuz. Biz bir dijital bankacılık platformu değiliz. Dünyada şu anda sayısı 400'e yaklaşan dijital bankaların Türkiye'deki ilk temsilcisiyiz. Mevduat, katılım ve yatırım bankalarından sonra dijital bankalar yepyeni bir kulvar olarak hayatımıza girdi. Biz, dijital bankalar kulvarında tarih yazmak için buradayız." açıklamasında bulundu.

Karagöz, bir yıl içerisinde iki çok önemli yatırımı devreye aldıklarını hatırlatarak, bunlardan birisinin dijital cüzdan uygulaması Hayat Pay, diğerinin ise finansal teknoloji şirketi Hayat Fintek olduğunu ifade etti.

Türk bankacılık sektörünün, müşterilerinin zihinlerindeki bariyerleri aşma yolunda kat edeceği daha çok yol olduğunu belirten Karagöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankacılık alanındaki zihinsel dönüşümü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Finansal teknolojiler ekosisteminin birer üyesi olarak herkesin dijital bankaların varlığını ve katkılarını anlaması için mücadele edeceğiz. Başarı sadece bir yolculuktur, bir varış noktası değil. İkinci yılımız, bizim için başka bir yıl başka bir Hayat olacak. Dijitale doğan bir banka olarak 2025'te Türk bankacılık sektörünü özgürlüğüne kavuşturmaya hazırız."